Bremen (dts Nachrichtenagentur) - Der kriselnde Fußball-Bundesligist Werder Bremen trennt sich von Cheftrainer Horst Steffen. Man habe nach intensiven Gesprächen im Anschluss an das 1:1 in der Heimpartie gegen Borussia Mönchengladbach entschieden, Steffen mit sofortiger Wirkung freizustellen, teilte der Verein am Sonntag mit. Die Partie gegen die Fohlenelf war die zehnte Bundesligabegegnung in Folge, die ohne Sieg für Werder endete.

"Es war eine schwere Entscheidung, aber wir haben nicht mehr die Überzeugung, dass Horst den Turnaround nach dieser langen Serie ohne Sieg gemeinsam mit der Mannschaft schaffen wird", sagte Geschäftsführer Clemens Fritz. Diese Erkenntnis wiege schwer, aber sie sei das Ergebnis der Analyse der sportlichen Situation und der Gespräche, die man zuletzt geführt habe. "Daher haben wir entschieden, Horst freizustellen", so Fritz.

Die bisherigen Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Groß sollen die Mannschaft interimistisch trainieren. "Wir sind intensiv auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer und werden uns die nötige Zeit nehmen, um die für Werder beste Lösung zu finden", fügte Fritz hinzu.

Steffen war im Sommer von der SV Elversberg an den Osterdeich gewechselt. In den bisherigen 20 Bundesligaspielen erzielte er mit der Mannschaft eine Bilanz von vier Siegen, sieben Unentschieden und neun Niederlagen. In der Tabelle sind die Bremer zuletzt auf den 15. Rang abgerutscht.