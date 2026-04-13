Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus der SPD-Fraktion kommt Widerstand gegen eine mögliche Streichung der Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag.

Dies sei kein Ziel seiner Partei, sagte Fraktionsvize Esra Limbacher den Sendern RTL und ntv. "Ganz im Gegenteil: Wir kämpfen dafür, dass diese Lohnfortzahlung weiter vorhanden ist." Er wolle allerdings auch nichts ausschließen, so Limbacher.

In Zukunft könne man nicht mehr alle Probleme mit mehr Geld lösen. "Sondern wir brauchen ganz klare Strukturreformen in unserem Land." In allen Bereichen müsse man offen diskutieren und Maßnahmen nicht sofort für unmöglich erklären, so der SPD-Fraktionsvize.