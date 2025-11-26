Close Menu

    Wieder Pro-Palästinenser-Protest im Bundestag » Nachrichten

    News Redaktion
    Besucher stört Bundestagssitzung mit Pro-Palästina-Protest am 26.11.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Besucher stört Bundestagssitzung mit Pro-Palästina-Protest am 26.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Bundestag ist erneut eine Sitzung durch einen Pro-Palästinenser-Protest gestört worden. Während einer Rede von Außenminister Johann Wadephul (CDU) am frühen Mittwochnachmittag rief ein Besucher auf der Tribüne "Es gibt keinen Waffenstillstand" und hielt eine Palästinenserfahne hoch.

    Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne), der die Sitzung zu diesem Zeitpunkt leitete, lies den Mann umgehend von der Tribüne führen und sagte über das Saalmikrophon, dass keinerlei politische Äußerung von der Besuchertribüne aus erlaubt sei. "Das hat nichts mit dem Inhalt zu tun", so Nouripour und: "Die Debatte findet hier unten statt".

    Es ist nicht das erste Mal, dass Bundestagssitzungen auf diese Weise gestört werden. Im September hatten vier Linken-Abgeordnete in der laufenden Sitzung von ihren Plätzen aus eine Palästina-Flagge hochgehalten und waren deshalb für den Rest des Tages von der Sitzung ausgeschlossen worden.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar