Wiese sieht „offenes Rennen“ bei der NRW-Landtagswahl 2027

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese sieht nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gute Chance für seine Partei bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr. „Die Grünen sind zurück auf dem Boden der Tatsachen und ein Wüst-Effekt für die CDU blieb aus“, sagte Wiese der „Rheinischen Post“ (Dienstagsausgabe). „Dies zeigt, dass die Landtagswahlen 2027 ein offenes Rennen sind.“

Wiese sagte weiter, die Ergebnisse bei der Kommunalwahl „haben für die SPD Licht und Schatten“. Viele Rathäuser habe man gewinnen können, „aber das Erstarken der AfD darf niemanden kaltlassen. Eine blaue Welle gab es aber nicht“, so Wiese.

Zugleich rief der SPD-Politiker die Koalition im Bund auf, notwendige Reformen anzugehen: „Im Bund müssen wir jetzt die Dinge anpacken und die vereinbarten Reformen auf den Weg bringen.“ Dazu habe man nach der gemeinsamen Vorstandsklausur in Würzburg „wieder in einen guten Arbeitsmodus gefunden“, so Wiese.