Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat die Einführung einer bundesweiten Bürger-App angekündigt. Sie soll als zentrales Serviceportal für staatliche Leistungen dienen, über das künftig Anträge gestellt, Termine gebucht und Informationen abgerufen werden können, sagte er bei einer Veranstaltung des "Handelsblatts" (Freitagsausgabe) in Berlin.

Die konkreten Details zur App will der Minister im Sommer ab Juni oder Juli vorstellen. Die App wird eng mit einer digitalen "Wallet" verknüpft, die Ausweise, Führerschein oder Altersnachweise sicher auf dem Smartphone speichert und die Identitätsprüfung online ermöglicht, kündigte Wildberger an.

Die Nutzung von Wallet und App ist freiwillig. Wildberger sagte, dass Bürger selbst entscheiden sollten, wie sie digitale Dienste nutzen. Ziel sei es, Verwaltungsvorgänge zu vereinfachen, Unternehmen zu entlasten und jungen Menschen einen sicheren Zugang zu digitalen Angeboten zu ermöglichen.

Neben der digitalen Infrastruktur sprach Wildberger über soziale Medien, Datenschutz und Altersverifikation. In der Debatte über ein mögliches Social-Media-Verbot für Minderjährige befürwortete er Altersbeschränkungen für Minderjährige und verwies auf die Schutzpflicht des Staates. Zugleich zog der Minister eine Zwischenbilanz der Modernisierungsagenda, hob Fortschritte bei der Entlastung von Bürgern und Unternehmen hervor und sprach über die Notwendigkeit, Deutschland technologisch voranzubringen.