    Wildberger kündigt „Entlastungskabinett“ für den 5. November an » Nachrichten

    News Redaktion
    Karsten Wildberger am 17.10.2025, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Karsten Wildberger am 17.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Das Bundeskabinett will sich Anfang November mit konkreten Maßnahmen zum Abbau von Bürokratie beschäftigen.

    Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) sagte der „Rheinischen Post“ (Samstagsausgabe), dass das sogenannte „Entlastungskabinett“ am 5. November stattfinden werde. Ursprünglich war die Sitzung für Oktober angekündigt. „Ob Ende Oktober oder Anfang November: Es gibt keinen tieferliegenden Grund für die Verschiebung. Das ist alles auf einem guten Weg“, erklärte Wildberger.

    Zur Agenda der Kabinettssitzung sagte der Minister: „Wir werden ganz konkrete Punkte zur Entbürokratisierung beschließen. Und außerdem ist meine Hoffnung, dass wir noch ein paar belastbare Eckpunkte für weitere Entlastungen integrieren. Wir wollen die Gesetze handwerklich ordentlich machen. Das ist eine Daueraufgabe, an der wir kontinuierlich arbeiten, kein einmaliges Feuerwerk.“

