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    Winkel fordert stärkere Kontrolle des Finanzministers » Nachrichten

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    Johannes Winkel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Johannes Winkel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts neuer Daten zur Zweckentfremdung des Sondervermögens fordert der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel, den Bundestag zu einer schärferen Kontrolle von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) auf.

    "Den Menschen in Deutschland wurde versprochen, dass wir in Schienen und Straßen investieren", sagte Winkel der "Bild". "Was mit den 500 Milliarden Euro in der Realität passiert, ist ein schlechter Scherz." Klingbeil müsse sich dringend dazu erklären, der Bundestag müsse den Finanzminister strenger kontrollieren.

    Winkel kritisierte, die aktuelle Entwicklung in Deutschland erinnere ihn "fatal an die Fehler Frankreichs in den 2010er-Jahren, in denen ohne Sinn und Verstand so viele Schulden aufgenommen wurden". Mittlerweile sei Frankreich ein Land, "das in der totalen Staatsverschuldung geendet ist".

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