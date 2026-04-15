Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, sieht eine längere Lebensarbeitszeit inzwischen als breit akzeptiert an. "Mittlerweile ist es fast common sense", sagte Winkel dem Nachrichtenportal Politico.

Noch vor einem Jahr sei eine längere Lebensarbeitszeit "ein großes Tabu" gewesen. Die Diskussion habe jedoch Bewegung gebracht. "Die Rentendebatte [...] hat einen Stein ins Rollen gebracht", sagte er. Nun müssten "konkrete Ergebnisse" folgen.

Mit Blick auf die Bundesregierung äußerte Winkel Erwartungen für den Herbst. "Ich hoffe, dass der Kanzler das in diesem Herbst genauso sieht wie wir", sagte er. Im vergangenen Jahr habe es noch "einen großen Dissens" gegeben - das dürfe sich nicht wiederholen. Den Handlungsdruck begründete Winkel mit der demografischen Entwicklung. "Das ist eine Realität, an die muss man sich anpassen und Entscheidungen treffen", sagte er.