Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Fraktionsvorsitzende der Bremische Bürgerschaft, Wiebke Winter, hat vor dem CDU-Parteitag ein starkes Ergebnis für Parteichef Friedrich Merz prognostiziert. "Ich bin mir sicher, über 90 Prozent", sagte Winter dem Nachrichtenmagazin Politico.

Merz mache als Kanzler "eine sehr gute Arbeit" und unterstütze Deutschland gerade in der Außenpolitik stark, sagte sie. "Er ist der richtige Kanzler für Deutschland und auch der richtige Parteivorsitzende für die CDU", so Winter. Kritik innerhalb der Partei sei zwar erlaubt, sie sei jedoch überzeugt, dass der Parteitag Merz klar bestätigen werde.

Für ihre eigene Kandidatur für das CDU-Präsidium kündigte Winter einen Schwerpunkt auf Generationengerechtigkeit an. In den kommenden Jahren stünden große Entscheidungen an, insbesondere bei der Rente. "Damit wir bei der Rente tatsächlich die mutigen Reformen bekommen, die wir auch brauchen", sagte sie. Zugleich sagte sie, weiterhin auch für Klimaschutz einzutreten. Sie sei stellvertretende Bundesvorsitzende der Klima-Union, "das ist beides".

Mit Blick auf mögliche Koalitionen zeigte sich Winter offen. Man könne mit Grünen, SPD oder FDP koalieren, sagte sie. Vorrang habe jedoch eine starke Union. "Ich kämpfe nicht für Koalition", sagte die CDU-Politikerin.

Für ihre Heimat Bremen forderte sie einen Regierungswechsel. Nach mehr als 75 Jahren SPD-Führung laufe es "nicht gut". Deswegen brauche es "endlich die CDU im Rathaus". Ob sie selbst als Spitzenkandidatin antreten werde, solle in den kommenden Wochen entschieden werden.