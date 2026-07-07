Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsausschuss des Bundestags spricht sich für ein Ende des Öffnungsverbots an Sonntagen aus.

Der Ausschussvorsitzende Christian von Stetten (CDU) sagte der "Bild": "Der Bundestag entscheidet über die Sonntagsarbeitszeiten und die Bundesländer über die Sonntagsöffnungszeiten." In beiden Fällen sei er für eine großzügige Ausweitung der bisherigen Regelungen.

Zuvor hatten bereits mehrere Handelsverbände ein Ende des Öffnungsverbots an Sonntagen gefordert. Der Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, sagte der "Bild-Zeitung": "Wir sollten den alten Zopf radikal abschneiden. Das haben 1993 die Briten gemacht und 2012 die Italiener und Spanier." Die Freigabe der Sonntagsöffnungszeiten sei überfällig.

Auch der FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki spricht sich für eine Freigabe der Ladenöffnungszeiten an Sonntagen aus. Er sagte der "Bild": "Eine echte Flexibilisierung wäre dringend notwendig. Wer Läden zwangsweise geschlossen halten will, darf sich nicht über sterbende Innenstädte beschweren."