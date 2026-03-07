Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stärkt demonstrativ die Beziehungen Deutschlands zu Israel.

In einer Videokonferenz mit ihrem israelischen Amtskollegen Nir Barkat vereinbarte die Ministerin am Freitag eine noch engere Zusammenarbeit. Nach Informationen der "Welt am Sonntag" geht es dabei unter anderem um eine vertiefte Kooperation in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit solle auch in geostrategischen Projekten verstärkt werden, etwa im Zusammenhang mit dem India-Middle-East-Europe Economic Corridor, hieß es im Bundeswirtschaftsministerium. Außerdem planen beide Länder die Einrichtung eines regelmäßigen deutsch-israelischen Wirtschaftsforums. Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, dass Freunde zusammenstehen und ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen, hieß es aus dem Ministerium.