Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat die Beschlüsse der Regierungskoalition zur Entlastung der Bürger scharf kritisiert.

"Eine Senkung des Preises für alle durch eine zeitlich befristete Aussetzung der Energiesteuer ist die schlechteste aller bisher diskutierten Optionen", sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das ist eine Hilfe mit der Gießkanne, auch für Menschen, die den höheren Preis verkraften können."

Es reduziere den Anreiz, den Spritverbrauch zu senken, und lasse die Menschen im Glauben, der Staat schütze sie vor allen Krisen von außen, auch die Reichen. Schnitzer weiter: "Eine gezielte Unterstützung der wirklich Bedürftigen wäre die bessere Entscheidung gewesen."