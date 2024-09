Wissing mit Leistung von Bahn-Vorstand zufrieden

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist trotz der massiven öffentlichen Kritik an der Deutschen Bahn mit der Leistung des DB-Vorstands zufrieden.

„Der Bahnvorstand arbeitet als Team engagiert daran, das Hochleistungskorridor-Konzept umzusetzen“, sagte Wissing am Dienstag dem TV-Sender „Welt TV“. So sei mit der Riedbahn-Sanierung das erste Projekt bereits erfolgreich gestartet: „Die Baustelle funktioniert hervorragend, der Schienenersatzverkehr funktioniert hervorragend und die Rekordleistungen, die viele angezweifelt haben, werden tatsächlich erbracht.“ Mit der Sanierung sei erst vor sechs Wochen begonnen worden und sie solle noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Wissing: „Dann werden wir innerhalb von nur fünf Monaten die Bauleistung von acht Jahren erbracht haben. Und darauf kann die Bahn dann stolz sein.“

Wissing verwies darauf, dass der Infrastruktur-Vorstand der Schweizer Bahn nach einer Besichtigung der Riedbahn-Baustelle gesagt habe, man könne von Deutschland etwas lernen. Der Minister: „Das ist eine Auszeichnung“. Die Eisenbahner hätten „Anerkennung für das, was sie jetzt gerade leisten“ verdient. Das Hochleistungskorridor-Konzept sorge dafür, dass in Deutschland die Bahn künftig wieder pünktlich fahre, versprach der Verkehrsminister.