Dallas (dts Nachrichtenagentur) - Spanien hat sich im WM-Achtelfinale mit 1:0 gegen Portugal durchgesetzt.

Das entscheidende Tor fiel erst in der Nachspielzeit durch Mikel Merino, der nach einem feinen Steckpass von Ferran Torres die portugiesische Defensive überlistete und mit einem Flachschuss ins kurze Eck traf.

Die Partie begann intensiv, mit Chancen auf beiden Seiten. Spanien hatte durch Mikel Oyarzabal in der 9. Minute die erste große Möglichkeit, als er nach einem Zuspiel von Dani Olmo frei vor dem Tor auftauchte, aber knapp verfehlte. Portugal antwortete mit einem Lattentreffer von Nuno Mendes in der 37. Minute, der nach einem Zusammenspiel mit Joao Felix zum Abschluss kam.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend, doch beide Teams taten sich schwer, klare Torchancen zu kreieren. Cristiano Ronaldo konnte sich in seinem wohl letzten WM-Spiel nicht entscheidend in Szene setzen und blieb weitgehend blass. Spanien hingegen erhöhte den Druck und brachte frische Kräfte wie Ferran Torres und Mikel Merino, die letztlich den Unterschied machten.

Mit diesem Sieg zieht Spanien ins Viertelfinale ein und trifft dort auf den Sieger der Partie zwischen den USA und Belgien. Portugal hingegen muss die Heimreise antreten, während Spanien weiterhin vom Titel träumen darf.