Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Freundschaftsspiel gegen Finnland einen überzeugenden 4:0-Sieg eingefahren.

Deniz Undav eröffnete in der 34. Minute den Torreigen mit einem Kopfball nach einer schnell ausgeführten Ecke von Lennart Karl und Joshua Kimmich. In der zweiten Halbzeit erhöhte Florian Wirtz in der 48. Minute auf 2:0, nachdem er von Undav mustergültig bedient wurde.

Deniz Undav war auch für das dritte Tor verantwortlich. In der 57. Minute vollendete er einen schnellen Konter, bei dem er sich gegen die finnische Verteidigung durchsetzte und den Ball souverän im Netz unterbrachte. Jamal Musiala setzte in der 63. Minute den Schlusspunkt, als er nach einer Vorlage von Aleksandar Pavlovic den Ball präzise ins linke Eck schoss.

Deutschland dominierte das Spiel über weite Strecken und ließ den Finnen kaum Raum zur Entfaltung. Die Gäste aus Finnland konnten sich zwar gelegentlich in der deutschen Hälfte festsetzen, blieben jedoch weitgehend ungefährlich. Die deutsche Mannschaft nutzte ihre Chancen effizient und zeigte sich im vorletzten Test vor der bevorstehenden Weltmeisterschaft in guter Form.