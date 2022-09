Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) – Der Trainer des kriselnden Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, Niko Kovac, bekommt Rückendeckung aus der Mannschaft. “Wir müssen aufhören damit”, sagte VfL-Spieler Josuha Guilavogui mit Blick auf die zuletzt häufig wechselnden Trainer dem “Kicker”. Der 32-Jährige erkennt die schwierige Situation des Vereins dennoch an: “Wir müssen gewarnt sein und wissen: Ja, wir sind in Gefahr.”

Seiner Ansicht nach stehen allerdings die Spieler in der Verantwortung, damit es wieder besser läuft. Der Mannschaft fehle es trotz der guten Spieler noch am Teamgeist. Für Guilavogui ist das die “größte Herausforderung”. Zudem fehle es dem VfL zuletzt an “Rock `n` Roll auf dem Rasen”. Das Team müsse sich bewusst werden, dass es nicht die gleiche fußballerische Qualität wie die Top-Vereine der Liga haben. “Wir müssen erst einmal über die Physis kommen, um gegen andere Teams zu bestehen”, so der ehemalige Kapitän. Er ist sich dennoch sicher, dass die Mannschaft dies verinnerlicht und den Abstieg verhindert.