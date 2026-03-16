Mönchengladbach/Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - RB Leipzig hat den Mittelfeldspieler Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach verpflichtet.

Der 23-Jährige wechselt zur kommenden Saison zu den Sachsen und erhält einen Vertrag bis 2031, teilte der Bundesligist am Montag mit. Reitz absolvierte bislang 88 Bundesligaspiele für Mönchengladbach, in denen er acht Tore erzielte und sechs weitere vorbereitete.

Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer bezeichnete Reitz als "absoluten Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld" und hob die "stets transparenten und fairen Verhandlungen mit allen Beteiligten" hervor. "Wir erhalten einen absolut vielseitigen Spieler, der als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive eine zentrale Rolle bei uns einnehmen und uns verstärken wird. Neben vielen RB-typischen Parametern wie Sprints, intensive Läufe, gelaufene Kilometer oder Geschwindigkeit - bei denen Rocco ligaweit jeweils zu den Top-Spielern gehört - verfügt er auch über eine gute Spielübersicht und -kontrolle, die richtige Mentalität und trotz seines jungen Alters über Führungsstärke. Wir sehen weiteres Entwicklungspotential", so Schäfer.

"Die Ablösesumme, die wir für Rocco erhalten werden, ist die höchste, die Borussia je für einen selbst ausgebildeten Spieler generieren konnte. Der frühe Zeitpunkt der Einigung hilft uns sehr bei unseren Planungen", sagte Borussia-Sportchef Rouven Schröder. "Dass Rocco bis zum Ende der Saison alles in seiner Macht Stehende tun wird, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen, darüber kann es angesichts seines Charakters und seiner Vita keinen Zweifel geben."

Reitz begann seine Karriere im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach, wo er alle Jugendmannschaften durchlief. Im Oktober 2020 feierte er sein Bundesliga-Debüt. Nach zwei Leihen zum belgischen Club VV St. Truiden etablierte er sich in der Saison 2023/24 als Stammspieler bei den Fohlen und trug regelmäßig die Kapitänsbinde als stellvertretender Spielführer.

Der laufstarke Mittelfeldspieler gehört in der aktuellen Saison zu den Dauerbrennern der Bundesliga und absolvierte 24 von 26 möglichen Spielen. Mit einem Topspeed von 35,63 km/h zählt er zu den schnellsten Spielern der Liga. Reitz war bis zum letzten Sommer eine feste Größe in der U21-Nationalmannschaft und holte mit der DFB-Auswahl den Vize-Europameistertitel.