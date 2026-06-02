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    Zahl der Asylanträge im Mai auf 13-Jahrestief gesunken » Nachrichten

    News Redaktion
    Flüchtlingslager (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Flüchtlingslager (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist im Mai auf den tiefsten Stand für diesen Monat seit 2013 gefallen.

    Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf Zahlen aus dem Bundesinnenministerium. Demnach wurden bundesweit im abgelaufenen Monat 5.566 Asylanträge gestellt. Das waren 30 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Gegenüber Mai 2023 beträgt der Rückgang sogar 75 Prozent.

    Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der Zeitung: "Die Migrationswende setzt sich fort." Er fügte hinzu, das Ziel bleibe, die Migration "wirksam zu ordnen" und die "Belastungen" weiter zu reduzieren.

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