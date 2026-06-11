Genf (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Vertriebenen weltweit ist im vergangenen Jahr erstmals seit einem Jahrzehnt zurückgegangen. Das teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Donnerstag in Genf mit. Demnach flohen 2025 rund 5,4 Millionen Menschen vor Gewalt und Verfolgung in andere Länder, während gleichzeitig 14,7 Millionen Vertriebene in ihre Herkunftsregionen zurückkehrten.

Die Zahl der Flüchtlinge sank dem Bericht zufolge um drei Prozent auf 41,6 Millionen Menschen. Besonders viele Rückkehrer gab es demnach in Afghanistan, Syrien und einigen Regionen des Sudan. Allerdings kehrten viele Menschen nicht freiwillig und unter schwierigen Bedingungen zurück. Zudem erhielten fast 46.000 Staatenlose in 24 Ländern eine Staatsangehörigkeit.

UN-Flüchtlingshochkommissar Barham Salih rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, langfristige Perspektiven für Flüchtlinge zu schaffen. 70 Prozent aller Flüchtlinge leben dem Bericht zufolge seit Jahren im Exil, viele unterhalb der Armutsgrenze. Salih kündigte eine neue Initiative an, die innerhalb des nächsten Jahrzehnts die Zahl der auf humanitäre Hilfe angewiesenen Langzeitflüchtlinge um mehr als die Hälfte senken soll. Der Fokus liege auf Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die weltweit die meisten Flüchtlinge aufnehmen.