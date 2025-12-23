Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Oktober 2025 sind in Deutschland rund 30.500 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Dienstag mitteilte, waren das zwei Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Die Zahl der Verkehrstoten stieg um neun auf 222 Personen. Insgesamt registrierte die Polizei im Oktober 2025 rund 226.900 Straßenverkehrsunfälle - das waren zwei Prozent oder 5.500 mehr als im Vorjahresmonat.

Im Zeitraum Januar bis Oktober 2025 erfasste die Polizei 2,07 Millionen Straßenverkehrsunfälle und damit ein Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (-23.700). Darunter waren 248.800 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 2.371 Menschen getötet wurden. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um elf gestiegen, während die Zahl der Unfälle mit Personenschaden in etwa gleichgeblieben ist. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank im selben Zeitraum um ein Prozent oder 3.000 auf 309.500 Personen.