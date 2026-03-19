Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Wenige Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegt die CDU weiter vorn.

Laut dem am Donnerstagabend veröffentlichten "ZDF-Politbarometer" kommt die Partei mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder nun auf 29 Prozent und liegt weiterhin zwei Punkte vor der SPD, die auf 27 Prozent taxiert wird - beide Parteien haben im Vergleich zur letzten Woche einen Prozentpunkt zugelegt.

Deutlich dahinter auf Platz drei landet unverändert die AfD mit 19 Prozent. Einen weiteren breiten Abstand gibt es zu den Grünen, die auf ebenfalls unverändert 9 Prozent kommen, die Linke muss mit 5 Prozent, die Freien Wähler mit 4,5 Prozent um den Einzug in den Landtag zittern.

Die FDP - derzeit noch an der Landesregierung beteiligt - kann nicht mehr seriös gemessen werden und ist in den 6,5 Prozent für "Sonstige" enthalten, jedoch mit einem Anteil von unter drei Prozent.