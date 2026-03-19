Close Menu

    ZDF-Politbarometer: CDU in Rheinland-Pfalz weiter vorn » Nachrichten

    News Redaktion
    Gordon Schnieder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Gordon Schnieder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Wenige Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegt die CDU weiter vorn.

    Laut dem am Donnerstagabend veröffentlichten "ZDF-Politbarometer" kommt die Partei mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder nun auf 29 Prozent und liegt weiterhin zwei Punkte vor der SPD, die auf 27 Prozent taxiert wird - beide Parteien haben im Vergleich zur letzten Woche einen Prozentpunkt zugelegt.

    Deutlich dahinter auf Platz drei landet unverändert die AfD mit 19 Prozent. Einen weiteren breiten Abstand gibt es zu den Grünen, die auf ebenfalls unverändert 9 Prozent kommen, die Linke muss mit 5 Prozent, die Freien Wähler mit 4,5 Prozent um den Einzug in den Landtag zittern.

    Die FDP - derzeit noch an der Landesregierung beteiligt - kann nicht mehr seriös gemessen werden und ist in den 6,5 Prozent für "Sonstige" enthalten, jedoch mit einem Anteil von unter drei Prozent.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar