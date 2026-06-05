Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Wahl von Wolfgang Kubicki zum neuen FDP-Chef gibt es im ZDF-Politbarometer, anders als bei anderen Erhebungen, keine Veränderung für die Partei. Laut am Freitagmorgen veröffentlichter Zahlen liegen die Liberalen unverändert zur letzten Erhebung vor zwei Wochen bei drei Prozent und würden damit den Einzug in den Bundestag verpassen.

Dafür können Union und AfD jeweils einen Prozentpunkt zulegen und liegen jetzt bei 25 und 27 Prozent. Die SPD bleibt unverändert bei 12 Prozent, die Grünen verlieren einen Punkt auf 14 Prozent, die Linke verliert einen Zähler und steht bei 11 Prozent. Alle anderen Parteien kommen zusammen unverändert auf 8 Prozent.

Die Umfrage wurde von der "Forschungsgruppe Wahlen" vom Montag bis Mittwoch dieser Woche durchgeführt.