Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Vor der Landtagswahl in Niedersachsen sieht eine am Freitag veröffentlichte Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen die SPD noch deutlicher vorn als die erst am Vortag bekannt gewordene Erhebung von Infratest. Die Sozialdemokraten haben demnach mit 32 Prozent fünf Punkte Vorsprung von den Christdemokraten, Infratest sieht nur einen Vorsprung von zwei Prozentpunkten. Laut Forschungsgruppe Wahlen folgen dahinter aber ähnlich wie bei Infratest die Grünen mit 16 Prozent, die FDP mit 5 Prozent, die Linke mit 4 Prozent.

Die AfD wird in der für das ZDF durchgeführten Befragung mit 11 Prozent zwei Punkte stärker gesehen als bei Infratest. Die Sonstigen kommen in beiden Erhebungen auf 5 Prozent. Die Landtagswahl findet am 9. Oktober statt.