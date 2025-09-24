Close Menu

    ZDF-Silvestergala zieht aus Berlin nach Hamburg um » Nachrichten

    News Redaktion
    Silvesterfeuerwerk am Berliner Fernsehturm, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Silvesterfeuerwerk am Berliner Fernsehturm, via dts Nachrichtenagentur

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Die seit vielen Jahren fest in Berlin verankerte Silvester-Gala des ZDF zieht nach Hamburg um. Das berichtet die „Bild“ unter Berufung auf Regierungskreise.

    Die Live-Veranstaltung war in den letzten Jahren von Johannes B. Kerner moderiert worden („Willkommen 2025“). Zum diesjährigen Silvester wird die Bühne im Hamburger Hafen vor dem „Westfield-Einkaufszentrum“ aufgebaut, statt wie bisher vor dem Brandenburger Tor. Rund 5.000 Gäste haben dort Platz. Der Veranstaltungsort ist erprobt. Im Juni gab es dort bereits ein Konzert von Rita Ora.

    Die Silvesterparty in Berlin war vom Berliner Senat abgesagt worden, weil die Stadt den Veranstaltern keine Zuschüsse mehr gewähren wollte.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar