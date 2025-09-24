Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Die seit vielen Jahren fest in Berlin verankerte Silvester-Gala des ZDF zieht nach Hamburg um. Das berichtet die „Bild“ unter Berufung auf Regierungskreise.

Die Live-Veranstaltung war in den letzten Jahren von Johannes B. Kerner moderiert worden („Willkommen 2025“). Zum diesjährigen Silvester wird die Bühne im Hamburger Hafen vor dem „Westfield-Einkaufszentrum“ aufgebaut, statt wie bisher vor dem Brandenburger Tor. Rund 5.000 Gäste haben dort Platz. Der Veranstaltungsort ist erprobt. Im Juni gab es dort bereits ein Konzert von Rita Ora.

Die Silvesterparty in Berlin war vom Berliner Senat abgesagt worden, weil die Stadt den Veranstaltern keine Zuschüsse mehr gewähren wollte.