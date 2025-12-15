Close Menu

    Zentralverband des Deutschen Handwerks (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Zentralverband des Deutschen Handwerks (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) spricht sich dafür aus, dass junge Menschen ihren Zivildienst künftig auch in Handwerksbetrieben ableisten können.

    Der "Bild" (Montagsausgabe) sagte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke: "Im Falle einer Bedarfswehrpflicht mit neuem Zivildienst sollte auch das Handwerk eine entscheidende Rolle für die Orientierung junger Menschen spielen." Das Handwerk sei entscheidend für die Sicherheit und Versorgung der Gesellschaft, "sei es beim Bau und Erhalt unserer Infrastruktur oder der Daseinsvorsorge durch Lebensmittelhandwerke", sagte Schwannecke.

    Junge Menschen könnten in einem gut organisierten Handwerker-Zivildienst "praxisnah lernen und früh Verantwortung übernehmen". Als Vorbild nannte der ZDH-Generalsekretär das Freiwillige Handwerksjahr. Im Rahmen dieses Jahres können junge Leute ein Jahr lang in einem Betrieb mitarbeiten und herausfinden, ob eine Ausbildung zu ihnen passt.

