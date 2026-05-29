Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der Zoll warnt vor dem Kauf gefälschter WM-Trikots zum Spottpreis im Internet. Der Kauf könne strafbar sein, wenn er zu gewerblichen Zwecken erfolge.

Eine Sprecherin der Generalzolldirektion sagte der "Rheinischen Post": "Vor dem Kauf von Markenprodukten wie Trikots sollten sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf den offiziellen Seiten der Hersteller umfassend informieren." Direkt beim Originalhersteller zu bestellen, sei der sicherste Weg, Fälschungen aus dem Weg zu gehen. Verbraucher sollten zudem prüfen, ob beim Anbieter ein Impressum hinterlegt ist. Fehlende oder ungenaue Angaben seien ein Hinweis auf unseriöse Anbieter.

"Ein Anhaltspunkt für eine Fälschung ist der unverhältnismäßig geringere Preis im Vergleich zum Original-Produkt", so die Sprecherin. Auch beim Kauf eines gefälschten Artikels, der für private Zwecke erworben wird, könne geschäftlicher Verkehr vorliegen, wenn dieser in einem Internethandel bestellt wird, warnte die Sprecherin.