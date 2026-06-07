Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Besuch von Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) und der Reise von AfD-Politikern zu einem Wirtschaftsforum nach St. Petersburg zieht es nun auch zwei BSW-Europaabgeordnete nach Russland.

Die Einladung sei vom Europainstitut der russischen Akademie der Wissenschaften erfolgt, teilten die BSW-Politiker Michael von der Schulenburg und Ruth Firmenich bei ihrer Abreise am Sonntag mit. Geplant seien Treffen mit Vertretern des Präsidialamts und der Duma sowie zivilgesellschaftlichen Akteuren.

"Mit unserer Reise wollen wir den Gesprächskontakt fortführen, den wir im vergangenen Jahr bei unserem Besuch aus Anlass des 80. Jahrestages des Sieges über Nazideutschland begonnen haben", heißt es in der Erklärung. "Es geht uns darum, ein Signal gegen die Sprachlosigkeit setzen, die die Beziehungen der EU mit Russland bestimmt und die wir für äußerst gefährlich halten." Gerade in Zeiten von Konflikten sei es wichtig, Wege der Verständigung zu suchen.