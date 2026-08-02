Athen (dts Nachrichtenagentur) - Beim Löscheinsatz gegen die massiven Waldbrände in Griechenland sind am Sonntag zwei Löschhubschrauber zusammengestoßen.

Die Helikopter mit je zwei Besatzungsmitgliedern an Bord seien in der Region Attika westlich von Athen abgestürzt, teilte die Feuerwehr mit. Die Hubschrauber waren demnach vom Militärflugplatz Elefsina gestartet. Such- und Rettungsmaßnahmen seien eingeleitet worden.

Die Waldbrände in Griechenland hatten sich zuletzt ausgeweitet. Rund 500 Feuerwehrleute sowie freiwillige Helfer sind den Behörden zufolge derzeit im Einsatz. Die Flammen breiteten sich aufgrund starker Winde am Wochenende weiter aus. Mehr als 12.000 Hektar Land sollen in ganz Griechenland bereits zerstört worden sein.