Raunheim (dts Nachrichtenagentur) - In Raunheim im südhessischen Kreis Groß-Gerau sind in der Nacht zum Dienstag zwei Menschen in einem Bistro erschossen worden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Polizeiangaben.

Demnach ereignete sich die Tat gegen 3:45 Uhr. Ein Täter soll das Lokal betreten und dort direkt das Feuer eröffnet haben. Er befindet sich aktuell auf der Flucht. Die Polizei sperrte das Gebiet um den Tatort großflächig ab. Die Ermittlungen vor Ort dauerten zunächst noch an.

Zu den weiteren Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben.