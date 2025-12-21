Close Menu

    Zwei Tote bei Frontalunfall auf Landstraße in Brandenburg » Nachrichten

    News Redaktion
    Notarzt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Notarzt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Ludwigsfelde (dts Nachrichtenagentur) - Auf der L79 in Brandenburg sind am Samstagnachmittag zwei Personen bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Ludwigsfelde und Wietstock ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden Honda kollidiert, der mit drei Frauen im Alter von 84, 63 und 60 Jahren besetzt war.

    Trotz des schnellen Einsatzes von Ersthelfern und Rettungsdiensten verstarben zwei Insassinnen noch an der Unfallstelle. Die beiden Fahrzeugführer wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Straße voll gesperrt werden.

    Die Unfallursache ist noch unklar und wird von der Kriminalpolizei untersucht. Die Feuerwehr sicherte und beleuchtete den Unfallort, zudem wurden ausgelaufene Schmier- und Kraftstoffe abgebunden. Ein Gutachter wurde zur Unfalluntersuchung hinzugezogen, und beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und abtransportiert. Die Vollsperrung der L79 dauerte fast sechs Stunden.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar