Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Der Mann, der in der Leipziger Innenstadt mit einem SUV durch eine Menschenmenge gefahren ist, ist von der Polizei festgenommen worden. Die Beamten bestätigten, dass keine akute Gefahr mehr bestehe.

Der Lokalsender "Radio Leipzig" berichtete am Montagabend, es handele sich bei dem Fahrer angeblich um einen deutschen Mann zwischen 30 und 40 Jahren, der "viele Tattoos" habe und einen verwirrten Eindruck gemacht haben soll.

Die Rettungskräfte bestätigten mittlerweile zwei Tote und zwei Schwerverletzte. Es gebe rund 20 weitere "Betroffene", hieß es. Allein von Feuerwehr und Rettungsdienst waren 80 Helfer im Einsatz, dazu zwei Hubschrauber. Die Polizei war mit weiteren Einsatzkräften vor Ort und sperrte den Ort des Geschehens weiträumig ab.

Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar. Der Verdächtige soll gegen 17 Uhr mit seinem Auto vom Augustusplatz in die Grimmaische Straße eingebogen und dann in Richtung Markt gerast sein.