Zwei Tote und ein Verletzter nach LKW-Unfall in Oberhausen

Oberhausen (dts Nachrichtenagentur) – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Oberhausen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Lastwagen war am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in der Flugstraße in mehrere geparkte Fahrzeuge gekracht und anschließend in ein Wohnhaus gefahren. Die Polizei Oberhausen teilte mit, dass sowohl der LKW-Fahrer als auch eine Fußgängerin bei dem Unglück starben. Eine weitere Person wurde verletzt.

Rettungskräfte, darunter auch ein Rettungshubschrauber, waren mit einem Großeinsatz vor Ort. Zeugen des Unfalls sowie betroffene Polizeibeamte wurden von Seelsorgern betreut. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

Die Verkehrsunfallaufnahme werd voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es von der Polizei.