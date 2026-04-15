Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Unmittelbar nach dem Ende des zweitägigen Pilotenstreiks ist bei der Lufthansa ein zweitägiger Streik des Kabinenpersonals angelaufen. Nach Angaben der Flugbegleitergewerkschaft Ufo sollen die Arbeitsniederlegungen bis Donnerstag um 23:59 Uhr andauern. Betroffen sind alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Flughäfen Frankfurt und München und alle Abflüge der Lufthansa-Tochter Cityline von Frankfurt und München sowie Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Köln und Stuttgart.

Hintergrund des Streiks ist die festgefahrene Tarifauseinandersetzung um einen neuen Manteltarifvertrag. Die Gewerkschaft sieht keine ausreichende Bewegung auf der Arbeitgeberseite. Ein zentraler Bestandteil der Arbeitskampfmaßnahmen ist eine Kundgebung in Frankfurt am Mittwoch im Umfeld der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa.

Am Donnerstag und Freitag wollen außerdem die Lufthansa-Piloten erneut streiken, wie die Vereinigung Cockpit ankündigte. Betroffen sind demnach die Deutsche Lufthansa und die verbundenen Unternehmen Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline und Eurowings, wobei Eurowings nur am Donnerstag bestreikt wird. Flüge in den Nahen Osten sind vom Streik ausgenommen.