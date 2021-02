1. Bundesliga: Hoffenheim feiert Kantersieg gegen Bremen

Sinsheim (dts Nachrichtenagentur) – Nach zuletzt vier Pflichtspielen ohne Erfolg hat die TSG 1899 Hoffenheim zum Abschluss des 22. Spieltags der Fußball-Bundesliga hochverdient mit 4:0 gegen den SV Werder Bremen gewonnen. Mit dem Erfolg zieht Hoffenheim an Bremen vorbei und ist jetzt auf Platz elf der Tabelle. Bremen ist Zwölfter, hat aber ein Spiel weniger.

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit nutzten die Hausherren eine missglückte Abseitsfalle der Bremer, um in Führung zu gehen. Frei vor dem Tor ließ sich Bebou die Gelegenheit nicht nehmen (26.). Kurz vor der Halbzeit erhöhte dann Baumgartner auf 2:0 (44.). Wieder sah die Bremer Verteidigung nicht gut aus. Auch im Angriff blieb Bremen erschreckend blass. Nach der Halbzeit sorgte Dabbur mit einem Drehschuss schnell für klare Verhältnisse (49.). Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte der kurz zuvor eingewechselte Rutter in der Nachspielzeit.