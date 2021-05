Kiel (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FC Köln spielt auch kommende Saison in der 1. Fußball-Bundesliga. Ein 5:1-Auswärtssieg in der Relegation gegen Holstein Kiel reicht nach einer 0:1-Heimniederlage im Hinspiel für den Klassenerhalt. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.