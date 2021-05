Bochum/Fürth (dts Nachrichtenagentur) – Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga haben der VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth den Aufstieg perfekt gemacht. Eintracht Braunschweig folgt unterdessen den Würzburger Kickers auf direktem Weg in die 3. Liga. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze alle Ergebnisse des Spieltags.