Bremen (dts Nachrichtenagentur) – Im Spitzenspiel des 12. Zweitligaspieltags haben sich der SV Werder Bremen und der FC St. Pauli mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Die Hamburger bleiben mit nun vier Punkten Abstand auf die Verfolger unangefochten an der Tabellenspitze, Bremen ist nur auf Rang zehn. Dabei muss sich St. Pauli vorwerfen lassen, nicht noch zwei weitere Punkte aus Bremen mitgenommen zu haben – denn die Möglichkeiten waren da.

Marvin Ducksch hatte die Bremer zwar in der 62. Minute in Führung geschossen, St. Paulis Finn Becker erzielte aber fünf Minuten später den Ausgleich – und danach gab es noch mehrere Großchancen. Parallel spielten am Samstagmittag Hannover 96 – FC Erzgebirge Aue 1:1 und Dynamo Dresden – SV Sandhausen 0:1.