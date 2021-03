2. Bundesliga: HSV siegt souverän gegen Heidenheim

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Am 26. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV zuhause gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:0 gewonnen. Der HSV war die aktivere Mannschaft und ging in der 15. Minute auch in Führung, als Hunt die Kugel in den Sechzehner chippte und Leibold sie ins linke Eck verlängerte. Heidenheim tat sich schwer, in der 28. Minute wurden die Gäste erstmals gefährlich, als Busch in der Mitte Kleindienst einsetzte und Ulreich zur Stelle war.

In der 36. Minute hätte Kittel erhöhen müssen, feuerte aus neun Metern aber nur an die Latte. Dennoch führten die Hanseaten verdient zur Pause. Nach dem Seitenwechsel blieb die Thioune-Elf dran und belohnte sich für die Überlegenheit, als Wintzheimer über rechts durchstartete, in der Mitte Leibold fand und der 27-Jährige flach vollstreckte. In der 51. Minute kombinierte sich dann auch die Schmidt-Elf mal stark vor den Kasten, Pick verdribbelte sich frei vor dem Kasten aber, statt den Abschluss zu suchen. Ansonsten verteidigten die Norddeutschen aber diszipliniert und hatten ihrerseits noch Gelegenheiten: In der 78. Minute zog Onana aus 18 Metern ab und Müller war gefordert. Letztlich konnte der FCH aber nicht mehr genug Druck erzeugen und musste sich geschlagen geben. Mit dem Heimerfolg klettert der HSV vorerst an die Tabellenspitze, Heidenheim bleibt Siebter. In den Parallelspielen der 2. Bundesliga spielte Braunschweig gegen Darmstadt mit 1:1 unentschieden und Aue gewann gegen Sandhausen mit 2:0.