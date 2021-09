2. Bundesliga: HSV und Nürnberg trennen sich 2:2

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des achten Spieltags der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg gespielt. Die Franken stehen damit auf dem fünften Platz, während sich der HSV auf dem siebten Rang wiederfindet. Die Anfangsphase verlief am Sonntag noch ausgeglichen.

Später kam es allerdings zu einer Druckphase der Gäste, die in der 22. Minute mit dem Führungstreffer durch Enrico Valentini belohnt wurde. Die Hamburger kämpften sich im Anschluss in die Partie zurück und konnten in der 34. Minute durch ein Tor von Robert Glatzel ausgleichen. Sie blieben auch danach am Drücker, konnten sich aber bis zur Halbzeit nicht mit der Führung belohnen. Direkt nach dem Seitenwechsel traf dann Lino Tempelmann für die Gäste, sodass der HSV wieder einem Rückstand hinterherlaufen musste. Der Spielverlauf ähnelte sich aber dem der ersten Hälfte, sodass es erneut Glatzel war, der in der 80. Minute für den Ausgleich sorgte. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung. Für Hamburg geht es am Freitag in Aue weiter, Nürnberg ist am Samstagabend gegen Hannover gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen von Sonntag: Hannover 96 – SV Sandhausen 1:2, Dynamo Dresden – Werder Bremen 3:0.