2. Bundesliga: Kiel gewinnt in Düsseldorf

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 20. Spieltags in der 2. Bundesliga hat Holstein Kiel bei Fortuna Düsseldorf mit 2:0 gewonnen. Alexander Mühling legte in der 36. Minute vor, wenige Sekunden nach Wiederanpfiff Jae-sung Lee in der 47. Minute nach. Dabei hatte Kiel einige Anlaufschwierigkeiten und wirkte verfahren, Düsseldorf zeigte sich zunächst professioneller, wenn auch ohne vorzeigbare Ergebnisse.

Denn Kiel war die ganze Zeit defensiv extrem konzentriert aufgestellt, Düsseldorf kam erst in der 70. Minute zu einem ernstzunehmenden Torschuss. In der Tabelle sind die Holsteiner damit wieder auf dem dritten Tabellenrang, Düsseldorf ist auf Rang sieben.