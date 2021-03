2. Bundesliga: Kiel holt Punkt in Hamburg

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 24. Spieltags in der 2. Bundesliga haben sich der HSV und Holstein Kiel 1:1 getrennt. Der HSV bleibt damit auf Relegationsplatz drei, weiterhin mit drei Punkten Abstand auf Kiel und zwei weiteren Punkten Abstand auf Spitzenreiter VfL Bochum. Kiel war in der 8. Minute durch Jae-sung Lee in Führung gegangen, Hamburg konnte in der 23. durch Simon Terodde ausgleichen.

Im zweiten Durchgang hatte der HSV die deutlich besseren Torchancen, was für eine extrem unterhaltsame Partie, aber nicht für einen Sieger sorgte. Am Ende nahmen die Kieler Tempo aus der Partie, sie können mit dem Unentschieden zufrieden sein.