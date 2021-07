2. Bundesliga: Kiel verliert bei St. Pauli

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des ersten Spieltags der neuen Zweitliga-Saison hat der FC St. Pauli 3:0 gegen Holstein Kiel gewonnen. Bereits nach elf Minuten erzielte Leart Paqarada den ersten Saisontreffer für die Hamburger. Dabei wurde er etwa 25 Meter vor dem Tor nicht attackiert – per Distanzschuss traf er unhaltbar in den rechten Winkel.

Die Störche, die in der vergangenen Saison den Aufstieg nur knapp verpasst hatten, hatten Mühe, in die Partie zu finden. Beide Teams spielten bis zur Pause nur mit wenig Tempo. Klare Chancen blieben demnach Mangelware. Im zweiten Durchgang erhöhten die Hausherren die Schlagzahl und konnten ihre Führung in der 62. Minute durch einen Treffer von Daniel Kyereh ausbauen. Kiel-Trainer Ole Werner reagierte mit einem offensiven Doppelwechsel – die Gäste konnten aber nicht mehr antworten. Stattdessen machte Guido Burgstaller in der 90. Minute den Deckel drauf. Für St. Pauli geht es am kommenden Sonntag bei Aue weiter, Kiel ist zeitgleich gegen Schalke gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntag: 1. FC Nürnberg – Erzgebirge Aue 0:0, SV Sandhausen – Fortuna Düsseldorf 0:2.