Dresden (dts Nachrichtenagentur) – Dynamo Dresden ist der direkte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga gelungen. Die Sachsen gewannen am Sonntag 4:0 gegen Türkgücü München und können somit am letzten Spieltag maximal noch auf den zweiten Platz der 3. Liga zurückfallen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.