50,1 Prozent der Deutschen gegen Corona geimpft

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – 50,1 Prozent der Bundesbürger haben mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus. Das teilte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag mit. Konkret hätten 41,5 Millionen Menschen in Deutschland mindestens eine Spritze bekommen.

29,6 Prozent haben den vollen Schutz, in der Regel in der Form von zwei Impfungen. Am Vortag lag die allgemeine Impfquote noch bei 49,6 Prozent, 28,8 Prozent hatten den vollen Schutz. Gleichzeitig warnte der Minister am Freitag vor der zuerst in Indien entdeckten „Delta“-Variante, die wesentlich ansteckender sein soll. Diese breite sich derzeit in Großbritannien besonders unter jungen Menschen aus, sagte Spahn. Maske tragen und Testen bleibe deswegen weiterhin wichtig, so der Minister.