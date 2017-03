AfD: Björn Höcke will kein Nazi sein

Der thüringische AfD-Chef Björn Höcke wehrt sich gegen Vorwürfe, er stünde der rechtsextremistischen Ideologie der NPD nahe.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Björn Höcke, wehrt sich gegen Vorwürfe, er stünde der rechtsextremistischen Ideologie der NPD nahe. Hintergrund ist eine Studie des „Kompetenzzentrums Rechtsextremismus“ der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Die Wissenschaftler nehmen darin unter anderem Bezug auf eine Rede Höckes im November 2015, mit der er sich den Vorwurf einhandelte, biologistische Rasse-Theorien vertreten zu haben.

ANZEIGEN

Höcke: Behauptungen sind haltlos

„Diese völkisch-rassistische Diskriminierung aufgrund der Abstammung ist identisch zur allenfalls verbal radikaleren Programmatik der NPD“, schreiben die Experten. Höcke wies den Befund der Studie zurück: „Die AfD bekennt sich aus voller Überzeugung zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung“, sagte der Thüringer AfD-Chef dem „Handelsblatt“. Die Expertise sei nichts anderes als „eine wissenschaftlich verbrämte Kampfschrift“, die auf Kosten der Thüringer Steuerzahler finanziert werde. „Es werden haltlose Behauptungen aufgestellt und daraus noch haltlosere Schlussfolgerungen gezogen.“

Höcke: Es gibt keine Nähe zur NPD

Höcke betonte, dass bei einer Berücksichtigung seiner gesamten Aussagen zu den angesprochen Themen deutlich geworden wäre, „dass es nicht nur keine Nähe zur NPD gibt, sondern dass ich mich eindeutig für eine klare Abgrenzung zu dieser extremistischen Partei und gegen die Aufnahme von ehemaligen NPD-Mitgliedern in die AfD ausgesprochen habe“. Solche Fakten würden aber nicht erwähnt. Stattdessen werde ein „Zerrbild“ von ihm gezeichnet, beklagte der AfD-Politiker.

SPD verlangt Distanzierung von Höcke

Die SPD hat die Bundesspitze der Alternative für Deutschland (AfD) aufgefordert, zu den in einer Studie der Uni Jena erhobenen Rechtsextremismus-Vorwürfen gegen den Thüringer Landeschef Björn Höcke Stellung zu beziehen. „Die Spitze der AfD muss sich sofort von Höcke und seinen Thesen distanzieren, andernfalls muss man davon ausgehen, dass sie in der AfD mehrheitsfähig sind“, sagte der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, dem „Handelsblatt“. Zugleich bekräftigte der Bundestagsabgeordnete die Forderung von SPD-Chef Sigmar Gabriel, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen.

Verfassungsschutz soll Teile der AfD beobachten

Ähnlich äußerte sich der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka. Das Ergebnis der Studie bestätige ihn in der Ansicht, „dass die AfD nicht nur ein Sammelbecken für krude Verschwörungstheoretiker ist, sondern auch üblen rechtsextremen Hetzern eine Plattform bietet“, sagte Lischka dem „Handelsblatt“.„Insofern erwarte ich vor diesem Hintergrund auch, dass Teile dieser Partei vom Verfassungsschutz observiert werden.“ Der SPD-Bundesvize Ralf Stegner hält eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz längst für geboten. „AfD und Pegida tragen mit ihrer Hasspropaganda die politische Mitverantwortung für Gewalttaten gegen Flüchtlinge in Deutschland“, sagte Stegner dem „Handelsblatt“.

„Bande von Demokratiefeinden“

Mit Blick auf Höcke erklärte er, dass dieser rechtsextremistisches Gedankengut vertrete sei keine Neuigkeit. Genauso wenig überrasche es ihn, dass die AfD dies dulde. „Eine Partei, deren führende Vertreterinnen und Vertreter Homosexuelle registrieren, die Todesstrafe für demokratische Politiker einführen und an den Grenzen auf Flüchtlingsfamilien schießen lassen wollen, ist eine Bande von Demokratiefeinden, die mit aller Härte politisch bekämpft werden muss, um sie aus Parlamenten fern zu halten“, sagte der SPD-Politiker.

Kommentar

Die Diskussionen darüber, ob Höckes Äußerungen nun rechtsradikal oder „nur“ national-konservativ sind und ob die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet oder gar verboten werden sollte, gehen drei Meter am Thema vorbei. Meinungen lassen sich nicht verbieten Die AfD repräsentiert aktuellen Umfragen zufolge 10-17 Prozent der Wähler. Deshalb muss man sich mit den Inhalten auseinandersetzen, die den Umfrageerfolgen zugrunde liegenden Ängste und Sorgen analysieren und mit eigenen Lösungen adressieren. Alles andere bringt dieses Land kein Stück weiter. Man kann Meinungen weder verbieten, noch über verbale Exekutionen aus der Welt schaffen. Fehler der Politik lassen Lücke für AfD Die Politik hat – gerade beim Flüchtlingsthema – eklatante Fehler gemacht und eine klaffende Lücke gelassen, in die die AfD jetzt gekonnt hineinspringt. Die CSU und Teile der CDU haben zudem über Jahre Stimmung gegen Multikulti und Massenzuwanderung gemacht und damit den Boden für die neue Fremdenfeindlichkeit bereitet. Höcke fischt gekonnt am rechten Rand Ich halte Höcke für einen geschickten Rhetoriker, der mit seinen Äußerungen präzise am Rand dessen manövriert, was juristisch gerade noch vertretbar ist und rechte Wählergruppen abholt. Er befindet sich damit klar rechts des über Jahrzehnte etablierten politischen Establishments. Aber eben noch weit genug links der NPD, um die bürgerliche Rechte zu erreichen.

Was denkst Du über das Thema? Schreib uns Deine Meinung! Das geht direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren. Sogar anonym und ganz ohne lästige Anmeldung.