AKK entsendet 400 zusätzliche Soldaten in NRW-Flutgebiete

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) entsendet 400 zusätzliche Bundeswehr-Soldaten in die von der Flut betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen. Dort sollen sie die Aufräumarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe unterstützen, berichtet der „Spiegel“. Die Soldaten, die mit Bergungspanzern und Radladern eingesetzt werden, sollen laut einem internen Befehl schon am Mittwoch erste Einsätze absolvieren.

Mit der Order folgt Kramp-Karrenbauer einer Bitte von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Zwar war die Bundeswehr nach der Hochwasserkatastrophe bereits mit insgesamt etwa 900 Kräften im Einsatz, wovon derzeit noch etwa 500 vor Ort sind, allerdings konzentrierte sich der Einsatz auf Rheinland-Pfalz. Nun sollen die Soldaten der Panzerbrigade 21 vor allem im Süden Nordrhein-Westfalens tätig werden. Als Schwerpunkte gelten Bad Münstereifel, Euskirchen, Schleiden und vier andere Gemeinden im Hochwassergebiet. Für die betroffenen Kommunen ist der Einsatz der Truppe kostenfrei. Kramp-Karrenbauer hatte schon kurz nach der Katastrophe im Juli versprochen, die Bundeswehr werde so lange helfen, wie es nötig ist. Aktuell sind in NRW etwa im Raum Aachen schon Soldaten im Einsatz.