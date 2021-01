Baden-Württembergs Kultusministerin will Lehrer früher impfen

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) fordert, Lehrer und Erzieher früher zu impfen. Für sie spreche einiges dafür, dass Lehrer schneller geimpft werden, als die Pläne es derzeit vorsehen, sagte die CDU-Politikerin der Wochenzeitung „Die Zeit“. Das gleiche gelte für Erzieher.

Eisenmann sprach sich zudem für eine rasche Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Schulen aus. Nach dem ersten Lockdown sei es Konsens gewesen, Kitas und Schulen nie mehr zu schließen. Nun seien die Schulen wieder geschlossen. „Da frage ich mich, ob ich nicht noch mehr Druck für geöffnete Schulen hätte machen müssen“, so Eisenmann. Sie finde den Kurs der Kanzlerin in der Pandemie grundsätzlich sehr gut, sie habe allerdings „eine andere Meinung dazu, ob man alle Schulen pauschal schließen“ solle. Man müsse verhindern, dass die junge Generation für die Schulschließungen büßen müsse, so die baden-württembergische Ministerin.