München (dts Nachrichtenagentur) – Der Cheftrainer des FC Bayern München, Julian Nagelsmann, ist trotz vollständigen Impfschutzes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Er werde „getrennt von der Mannschaft mit einem Ambulanzflieger nach München zurückkehren und sich dort in häusliche Isolation begeben“, so der Rekordmeister.

Beim 4:0-Sieg bei Benfica Lissabon in der Champions League hatte Nagelsmann am Mittwoch bereits gefehlt, wobei zunächst von einem „grippalen Infekt“ die Rede war. Vertreten wurde er von seinem Assistenten Dino Toppmöller. Wie lange Nagelsmann ausfallen wird, blieb zunächst unklar.