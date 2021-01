Britische Virus-Mutation erstmals in NRW nachgewiesen

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Die britische Mutation des Coronavirus ist nun auch in Nordrhein-Westfalen angekommen. Die neue Variante sei bei einer Person aus dem Kreis Viersen „und damit erstmals auch in NRW nachgewiesen“ worden, teilte das NRW-Gesundheitsministerium der „Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe) mit. Das Landeszentrum Gesundheit sei darüber am Montagnachmittag vom Robert-Koch-Institut telefonisch informiert worden.

Nach Kenntnis des NRW-Gesundheitsministeriums geht das örtliche Gesundheitsamt dem Fall nun mit der neuen Zusatzinformation weiter nach. Das mutierte Virus ist nach Einschätzung von Wissenschaftlern deutlich ansteckender als die bisher bekannte Version.