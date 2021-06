Büros des Bundes stehen zu 8 Prozent leer

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Rund 1,44 Millionen Quadratmeter Bürofläche im Besitz der staatlichen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) stehen derzeit leer. Das entspricht einer Leerstandsquote von acht Prozent, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der „Linke“ im Bundestag hervorgeht. Die Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ berichten darüber.

Das Bundesfinanzministerium begründet den Leerstand mit dem baulichen Zustand oder dem beabsichtigten Verkauf der Immobilien. Wie viel Potenzial die leerstehenden Büroliegenschaften für die Schaffung von Wohnraum bieten, erhebe die BImA nicht. „Die Möglichkeit der Umnutzung von nicht mehr benötigten Büroflächen in Wohnflächen wird anlassbezogen mitbetrachtet. Im Regelfall ist eine solche Umnutzung aber aus baurechtlichen oder bautechnischen Gründen nicht möglich oder wäre unverhältnismäßig aufwändig“, schreibt Finanzstaatssekretärin Bettina Hagedorn (SPD). Die Sprecherin für Wohnungspolitik der Linken-Fraktion, Caren Lay, die die Anfrage gestellt hatte, kritisiert die aus ihrer Sicht hohe Leerstandsquote und fordert die Bundesregierung dazu auf, die Büroflächen in Wohnraum umzuwandeln. „Eine Umnutzung ist ressourcenschonend und sozial dringend geboten. Statt einer abwägenden Haltung, erwarte ich eine ernsthafte Prüfung und einen Bericht an den Bundestag“, sagte Lay dem RND. „Der Bund muss endlich mehr für den sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau tun.“ Lay fordert kreative Lösungen, zumal in vielen Städten künftig weniger Büroflächen gebraucht, als neue gebaut werden. Die Umnutzung der 1,44 Millionen Quadratmeter leerstehender Büroflächen der BImA würde über 20.000 Wohnungen je 70 Quadratmeter ergeben, rechnet die Linken-Politikerin vor. „Selbst ein Bruchteil davon wäre ein wichtiger Beitrag, um bezahlbares Wohnen zu ermöglichen.“ Die bundeseigene Immobilienanstalt müsse mit gutem Beispiel vorangehen, so die Abgeordnete.